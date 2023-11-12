مراسلة القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تبحث عن بديل لنتنياهو بعد الحرب

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، من القدس المحتلة، إن الولايات المتحدة تطلب توضيحات بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات نتنياهو جعلت الولايات المتحدة تفكر في بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وفتح أبواب أخري مع قادة إسرائيليين جدد.

وأشارت أبو شمسية، إلى أن تصريحات قادة الحرب في إسرائيل في الفترة الأخيرة وصفت بالجنون، مضيفة، أن مستقبل نتنياهو السياسي بعد الحرب قد ينتهي.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن استطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي أوضحت أن 76% من الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو في الحكومة بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر.