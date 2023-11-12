الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: خروج أشخاص من 20 جنسية مختلفة من معبر رفح

جريدة الدستور

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، مصطفى عبد الفتاح، أن الجهود مستمرة أمام معبر رفح من أجل إدخال أكبر عدد من الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه قد وصل عدد 28 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية، وتم تفريغ حمولتها بالجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المعبر ما زال يستقبل المصابين، فقد وصل 9 حالات من الجرحى, وتم توجيههم للمستشفيات المحيطة بالمعبر.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، أن وصل منفذ رفح نحو 600 شخص من مزدوجي الجنسيات، حيث يتم التنسيق من أجل خروجهم وإرسالهم السيارات الخاصة بسفارتهم، مضيفًا أنه تم إجلاء حوالي 20 جنسية منهم أمريكيون.

مراسل القاهرة الاخبارية مصطفى عبد الفتاح معبر رفح رفح القاهرة الإخبارية

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