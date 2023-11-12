زوج خليجي و"قولولي ليش" أبرز برامجها.. مَن هى الإعلامية دانية الشافعي؟

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو جديدة من حفل زفاف الإعلامية السعودية دانية الشافعي التي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة بفستان الزفاف الأبيض، وتصدر السؤال عن فيديوهات حفل زفاف دانية الشافعي محركات البحث (جوجل) خلال الساعات الماضية.

مَن هى دانية الشافعي؟

ولدت دانية الشافعي في أكتوبر 1983 في السعودية ودرست الإعلام بالجامعة الأمريكية، وخلال مسيرتها الإعلامية، شاركت في تقديم العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية المهمة، ومن أهم البرامج التي قدمتها "فوازير رمضان، صباح الخير يا عرب، قولولي ليش، المختبر، التجربة، من أقوى، دانية، كيف، تواصل" وعادة تحقق برامجها نجاحًا كبيرًا، وتحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، لذا تعد من الوجوه الإعلامية البارزة في العالم العربي.

حصلت على العديد من الجوائز وقدمت الفعاليات والمهرجانات والبرامج التلفزيونية.

حفل زفاف دانية الشافعي

دانية الشافعي أطلت وهى تمسك باقة ورد بيضاء وفي اليد الأخرى تمسك مشروبا وتسابق المتابعون في كتابة التعليقات المحملة بالتهاني والأمنيات الطيبة وقررت "الشافعي" عدم الكشف عن هوية زوجها، وذلك بسبب رغبته في عدم الظهور الإعلامي.

كانت "الشافعي قد شاركت، متابعيها بالعديد من مقاطع الفيديو عبر موقع الصور الأشهر «انستاجرام» تحضيرات حفل الزفاف مع صديقاتها قائلة: "صاحباتي حبايبي اللي معايا في كل خطوة.. يالله أوريكم الاحتفال من بدايته".

وظهرت في فيديو وكانت ترتدي فستانا أبيض قصيرًا وشعرًا مفرودًا على ظهرها، وفي يديها سكين لتقطيع الكعكة والتي كانت تتكون من أربعة أدوار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الإعلامية دانية الشافعي متابعيها، ففي حفل خطوبتها نشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو.

دانية الشافعي ترفض الكشف عن هوية زوجها

وعندما سئلت عن جنسية زوجها، أجابت بأنه “خليجي”، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل عنه، واكتفت بهذه الإجابة.