الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوج خليجي و"قولولي ليش" أبرز برامجها.. مَن هى الإعلامية دانية الشافعي؟

دانيا الشافعي
دانيا الشافعي

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو جديدة من حفل زفاف الإعلامية السعودية دانية الشافعي التي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة بفستان الزفاف الأبيض، وتصدر السؤال عن فيديوهات حفل زفاف دانية الشافعي محركات البحث (جوجل) خلال الساعات الماضية. 

مَن هى دانية الشافعي؟

ولدت دانية الشافعي في أكتوبر 1983 في السعودية ودرست الإعلام بالجامعة الأمريكية، وخلال مسيرتها الإعلامية، شاركت في تقديم العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية المهمة، ومن أهم البرامج التي قدمتها "فوازير رمضان، صباح الخير يا عرب، قولولي ليش، المختبر، التجربة، من أقوى، دانية، كيف، تواصل" وعادة تحقق برامجها نجاحًا كبيرًا، وتحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، لذا تعد من الوجوه الإعلامية البارزة في العالم العربي.

حصلت على العديد من الجوائز وقدمت الفعاليات والمهرجانات والبرامج التلفزيونية.

حفل زفاف دانية الشافعي

دانية الشافعي أطلت وهى تمسك باقة ورد بيضاء وفي اليد الأخرى تمسك مشروبا وتسابق المتابعون في كتابة التعليقات المحملة بالتهاني والأمنيات الطيبة وقررت "الشافعي" عدم الكشف عن هوية زوجها، وذلك بسبب رغبته في عدم الظهور الإعلامي. 

كانت "الشافعي قد شاركت، متابعيها بالعديد من مقاطع الفيديو عبر موقع الصور الأشهر «انستاجرام» تحضيرات حفل الزفاف مع صديقاتها قائلة: "صاحباتي حبايبي اللي معايا في كل خطوة.. يالله أوريكم الاحتفال من بدايته".

وظهرت في فيديو وكانت ترتدي فستانا أبيض قصيرًا وشعرًا مفرودًا على ظهرها، وفي يديها سكين لتقطيع الكعكة والتي كانت تتكون من أربعة أدوار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الإعلامية دانية الشافعي متابعيها، ففي حفل خطوبتها نشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو.

دانية الشافعي ترفض الكشف عن هوية زوجها 

وعندما سئلت عن جنسية زوجها، أجابت بأنه “خليجي”، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل عنه، واكتفت بهذه الإجابة.

دانية الشافعي الإعلامية السعودية حفل زفاف الإعلامية السعودية السعودية حفل زفاف دانية الشافعي

مواد متعلقة

نشطاء عن بكاء ليلى علوي في حفل زفاف ابنة شقيقها: "دموعك غالية علينا"

الفيديو الأول من حفل زفاف وعقد قران تامر عاشور والإعلامية نانسى نور

كواليس حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل