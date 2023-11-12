الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: التهجير القسرى للفلسطينيين غير مقبول

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن التهجير القسري للفلسطينيين أمر غير مقبول، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور ماهر صافي، الباحث السياسي الفلسطيني، إن الهدنة التي أعلنها البيت الأبيض هي من أجل خروج سكان الشمال وقطاع غزة والمناطق المجاورة للشاطئ وتل الهوى، وبيت حانون، وغيرها، إلى المنطقة الوسطى، حتى تضغط قوات الاحتلال على سكان غزة بالاتجاه نحو الجنوب.

وأضاف صافي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن ما يحدث هو تمرير المخطط القديم الذي تبناه ترامب في 2017، عندما أعلن عما وصفه بـ"صفقة القرن"، وأن هناك وطنًا بديلًا للفلسطينيين.

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