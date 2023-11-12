كيف لعب "تيك توك" دورا في فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي؟

لعب موقع التواصل الاجتماعي " تيك توك" دورًا كبيرًا في نقل وقائع ما يدور من أحداث عنف في قطاع غزة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، كبديل لمنصات أخرى لا تقبل نشر الفيديوهات التي تتضمن مشاهد العنف، فيما أتاحت منصة تيك توك نشر مقاطع الفيديو على اختلاف أنواعها، مما ساعد على فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

دور التيك توك في أحداث غزة

لمع دور تيك توك خلال الفترة الأخيرة، بعد قيام النشطاء الفلسطينين، بنقل أحداث العنف في غزة بشكل لحظي، وكذلك تفاصيل انقاذ الجرحى، ووداع الشهداء، وخاصة الأطفال، مما أثار موجة من التعاطف مع شعب غزة، وساهم في إيضاح الحقائق، وتوضيح صورة القصف العنيف الذي يتعرض له أهالي غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بلا انقطاع.

إغلاق الحسابات

ولم يكن الأمر بتلك السهولة التي يتخيلها البعض فقد قام تيك توك مؤخرًا بإغلاق بعض الحسابات الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تنشر مقاطع فيديو تعبر عن أحداث العنف هناك، فيتم اغلاق الحساب بعد نشر أكثر من فيديو ولكن اللطيف في الأمر، أن الحسابات الموجودة على موقع التواصل تيك توك تتناقل مقاطع الفيديو بشكل سريع، مما يجعل من الصعب محو فيديو بشكل نهائي من على الموقع.

تيك توك

ويحتوي التطبيق على مميزات تتيح للمستخدم دمج مقاطع الفيديو أو وضع مؤثرات عليها سواء سمعية أو بصرية، مما أضفى عليه مكانة بين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

لعب موقع التواصل الاجتماعي " تيك توك" دورًا كبيرًا في نقل وقائع ما يدور من أحداث عنف في قطاع غزة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، كبديل لمنصات أخرى لا تقبل نشر الفيديوهات التي تتضمن مشاهد العنف، فيما أتاحت منصة تيك توك نشر مقاطع الفيديو على اختلاف أنواعها، مما ساعد على فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي.