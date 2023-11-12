الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف بأهدافه الحقيقية لتقويض فرصة تجسيد دولتنا

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بنواياه الخبيثة التي ينفذها بتدمير قطاع غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم العدوان الإسرائيلي في الضفة والقدس

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن وزارة الخارجية الفلسطينية، أوضحت أن جرائم العدوان الإسرائيلي في الضفة والقدس تندرج في إطار استغلال الاحتلال الدعم الدولي لاستكمال حلقات نظام الفصل العنصري، مؤكدة أن نتنياهو يعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية نتنياهو قطاع غزة الضفة الغربية القاهرة الإخبارية

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