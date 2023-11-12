الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضوابط الترشح لوظيفة معاون نيابة إدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تواصل النيابة الإدارية، اليوم الأحد، تسجيل الراغبين في الالتحاق بوظيفة معاوني نيابة من خريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة. 

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية، اعتبارًا من حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر. 

شروط التقديم وضوابطه:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية معاوني نيابة خريجي دفعة 2023 كليات الحقوق والشريعة كلية الشرطة الموقع الإلكترونى شروط التقديم

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