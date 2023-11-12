أمين عام الهلال والصليب الأحمر: قوات الاحتلال ترتكب جرائم غير مسبوقة بغزة

قال الدكتور صالح التويجري، أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، إن ما يحدث في غزة هو جرائم متتالية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك صمت دولي للجهات المعنية وتعطيل مجلس الأمن للقيام بدوره في حفظ السلام العالمي، معقبًا: "الآن كل ما في غزة مستهدف ومباح لقوات الاحتلال".

الاحتلال يواصل استهداف المدنيين

وأضاف التويجري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين، والمصابون لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بفعل القصف المستمر.

وناشد أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، المجتمع الدولي العمل من أجل حماية المدنيين، وحقوق الإنسان في قطاع غزة، منوهًا بأن ما يشهده قطاع غزة جريمة لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث.