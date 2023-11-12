محمد عجاج: كلمة مصر فى قمة الرياض كشفت تخاذل المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال

أشاد محمد عجاج عضو الهيئة العليا في حزب العدل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية في الرياض، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد للعالم موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها لفكرة التهجير القسري، والرفض الكامل للمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد عجاج في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت التخاذل الدولي للدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإنسانية تجاه ما يحدث من قتل عمد واستخدام لأسلحة محرمة وغير مشروعة، وحصار لأهالي غزة وترويع الآمنين والمدنيين الذين يعانون الحصار والممارسات اللاإنسانية بزعم الدفاع عن النفس.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب العدل إلى أن مضمون البيان الختامي لقمة الرياض "التضامن مع فلسطين" أكد للعالم أن مصر هي الداعم والمحرك الرئيسى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ورفضها التهجير القسري على حساب حدود وأمن دول أخرى، فضلا عن تقديمها للمساعدات الإنسانية والإغاثات للمحاصرين هناك.

آن الأوان ليتحرك المجتمع الدولي ويتخلى عن صمته المتخاذل

وأضاف عجاج أنه آن الأوان ليتحرك المجتمع الدولي ويتخلى عن صمته المتخاذل لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف القتال ضد الأطفال والرضع والنساء وترويع المدنيين ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه الدموية، ووقف احتمالية توسع المواجهات في المنطقة مما سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة علي المنطقة بأكملها، وأيضا وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

من جانبه، ثمّن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، اليوم السبت، مؤكدًا أنها حملت الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بما تحمله من جهود ومساع دءوبة لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ هدنة فورية عاجلة تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف للجرائم والمذابح الشنيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بصورة مخيفة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة سيكون لها تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.