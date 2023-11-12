تفاصيل أعمال تطوير مدينة شق الثعبان بالقاهرة

واصلت أجهزة الدولة، أعمالها لتطوير الصناعات اللوجستية والعمل على جعلها في الصدارة وتأتي مدينة شق الثعبان أحد أهم المدن الصناعية التي هيأت لها الدولة المصرية كافة أشكال النجاح والتميز

وتخطو أجهزة محافظة القاهرة بخطى سريعة وتسابق الزمن فى تحقيق طفرة حضارية بالمدينة الصناعية بشق الثعبان

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمالها بالمدينة الصناعية بمنطقة شق الثعبان منطقة الكيلو الأول والتي تبدء من مدخل المدينة على طريق الاوتوستراد

شكل التطوير

يتمثل التطوير في إمداد المنطقة بكافة الخدمات والمرافق ووضع اللمسات النهائية لخطة التطوير وتطوير مداخل ومخارج المدينة من خلال معاينة أحواض للمزروعات بالمدخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة ووضع الأشجار التي تم زراعتها بالجزيرة الوسطي وعلى جانبي الطريق بالتنسيق مع وزارة البيئة.

شملت التطويرات البلدورات والانترلوك ومنطقة اللاند سكيب وصيانة أعمال الكهرباء والإنارة وتطوير موقع محطة الوقود والبوابة الخلفية ومنطقة خلف الجهاز

وتستكمل أجهزة محافظة القاهرة أعمال رفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض من خلال ألوان للدهانات موحدة وتصميمات للافتات طبقا للتصميم المعتمد مع التوجيه برفع كفاءة النظافة وإزالة الأتربة بصورة دورية وتمهيد قطعة الأرض لبناء مبنى للمستثمرين .

وتجرى أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطرق المؤدية للمصانع بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحى طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ووزارة البيئة والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية.

وتقع منطقة شق الثعبان بطرة المعادى شرق طريق الاتوستراد بمدينة القاهرة وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا وتتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 ملايين متر مربع بطول واجهة علي الاتوستراد 1.8كم وتشتمل على 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام، ويعمل بمنطقة شق التعبان ما يقرب من 45 ألف عامل من العمالة المباشرة ويقترب من مثل هذا العدد عمالة غير مباشرة.