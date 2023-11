الليلة.. عرض حلقة جديدة من حكاية "روحي فيك" من مسلسل 55 مشكلة حب

11/12/2023 11:11:53 AM

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 11:11 ص 11/12/2023 11:11:53 AM

تعرض شبكة قنوات ON مساء اليوم حلقة جديدة من حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب والذي تتصدر بطولتها عائشة بن أحمد.

واستطاعت حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب في الاستحواذ على اهتمام الجمهور بشكل كبير نظرا لأحداثها المشوقة حيث تنتمي الحكاية لدراما الإثارة والرعب والتشويق.

وهو ما دفع الجمهور للبحث عن موعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل الذي يعرض بشكل أسبوعي من الأحد إلى الخميس.

ويتشوق المشاهدين لمعرفة ما ستأول اليه أحداث الحكاية بعد تطور الأحداث بشكل كبير حيث بدأت بطلة العمل “عائشة بن أحمد” في تخيل أشخاص يحاولون قتلها.

وخلال هذا التقرير نستعرض لكم موعد عرض الحلقة السادسة من حكاية روحي فيك والتي تعرض على شاشة قناة ON وON drama بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it.

مواعيد عرض حكاية روحي فيك

وتعرض الحلقة السادسة من حكاية روحى فيك من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بجانب عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل روحي فيك

يشارك في بطولة حكاية روحي فيك عدد كبير من الفنانين وهم: “عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى”.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والتى انتهت عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبة مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم.