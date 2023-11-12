الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات حاشدة أمام منزل بايدن دعما لأهل غزة.. (فيديو)

مظاهرات حاشدة أمام
مظاهرات حاشدة أمام منزل بايدن دعما لأهل غزة

شارك مئات المؤيدين لفلسطين في مسيرة إلى منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، واتهموه بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"، بشأن حرب إسرائيل على غزة.


وكان بايدن عاد إلى مقر إقامته في ويلمنجتون بعد إلقاء خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى بالتزامن مع بدء "مسيرة ديلاوير فلسطين" على بعد مسافة قصيرة في نفس المنطقة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وهتف المتظاهرون: "بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء! نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!"، وطالبوا الرئيس الأمريكي بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل غزوها البري لقطاع غزة.

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