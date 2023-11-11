عمرو موسى: إسرائيل تتبنى سياسة لا يتحملها أحد.. وقرارات قمة الرياض قابلة للتنفيذ

علق عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على القمة العربية الإسلامية في الرياض، بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تتبنى سياسة لا يتحملها أحد.

وأضاف أن إسرائيل تتبنى ازدواجية في المعايير وانتبه لها شعبها والعالم العربي والعالم، موضحًا أن قرارات قمة الرياض اليوم قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية في الرياض نجحت في صياغة موقف عربي، موضحًا أن المطالبة بإيقاف الاحتلال ليس شعارًا حماسيًا ولكنه مجرد تصحيح أوضاع.

وأكد أنه تم اتخاذ قرارات واضحة ضد تصفية القضية الفلسطينية في قمة الرياض اليوم، موضحًا أن موقف دول الرياض اليوم "ليس هينا" وسينضم لها دول أخرى مستقبلًا.