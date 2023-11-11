لم ينتهِ القصف بعد

لم يتوقف القصف فى تلك الليلة، عبر نافذة مفتوحة نظرت إلى السماء التى تضىء من حين لآخر باللهب الأحمر، وهو يرتفع معلنًا عن انفجار حدث للتو وأتبعته هزة عنيفة، تقتلع كل شىء من جذوره وتقلبه رأسًا على عقب، وتنصت بأذنيها لضجيج المروحية التى تبتعد بعد أن أفرغت ما فى أمعائها من دمار فوق رءوسهم، وتترقب ضجيج مروحية أخرى تقترب كى تدمر ما لم تستطع المروحية السابقة تدميره.

قالت لأختها الصغرى، التى ترقد خائفة إلى جوارها:

- أما كان من الأولى أن ترمى تلك المروحيات بالمؤونة والدواء فوقنا، بدلًا عن تلك القنابل التى تتسبب فى إبادتنا؟!

قالت أختها الصغرى:

-الحرب لا تعرف الرحمة.

أمواج الظلام المتلاطمة أغرقت البيوت والشوارع، لا مصابيح ولا أعمدة إنارة، ولا نيران راكية يستدير حولها الناس كعادتهم ليستجيروا بدفئها من برد الشتاء القاتل، جرت العادة أن تنطفئ أضواء كل شىء فى الليل، خوفًا من أى غارة مفاجئة، حينها ترى المروحيات الأرض من الأعلى سوداء، هذه فرصة حياة أخرى، فكثيرًا ما تخطئ المروحيات أهدافها فى الظلام.

كانت المروحية التى اقتربت قد أخذت فى الابتعاد دون أن تقصف أهدافًا كما فعلت المروحية السابقة، فقط أوحى ضجيجها المرتفع بأنها تحلق على مسافة منخفضة، ربما مرت فقط كى تخبرهما بأنهم ما زالوا هنا، وقادرون على قصفهما متى شاءوا، لما اطمأنت لرحيل المروحية رقدت بجوار أختها الصغرى، وقالت:

- فكرة رائعة أن تنطفئ الأضواء، القذائف تسقط فى أماكن بعيدة عن البيوت، نحن هكذا فى أمان.

قالت أختها الصغرى، وهى تصوب عينيها نحو النافذة:

- وماذا لو اقتربت المروحية، وأشعلت ضوءها الكاشف؟

قالت:

- ولماذا لم تشعل المروحية ضوءها كى تصيب أهدافها، بدلًا من أن تسقط قذائفها بعيدًا؟

قالت أختها الصغرى:

-لا أدرى، ربما أرادوا أن يقذفوا فى قلوبنا الرعب، الحرب النفسية أشد فتكًا من القتل أحيانًا.

تلك الكلمات جعلت عينيها تفيضان بالدمع، فى تلك الغرفة المظلمة التى تبقت من المنزل المدمر، قضيتا أول ليلة لهما بعد أن أصابت مروحية منزلهما بقذيفة دمرت كل شىء، الردهة والفناء وغرف المنزل الأخرى، لم تنج سوى هذه الغرفة التى أصابها القصف ببعض الشروخ فى الجدران، غير ذلك راح كل شىء، حتى أبواهما وشقيقهما الأكبر أودى بهما القصف أيضًا، أما هما فقد حالفهما الحظ بالنجاة كما حالف الحظ تلك الغرفة، لكن الشروخ أيضًا قد نالت من روحيهما، كما نالت من جدران الغرفة إثر فقدهما كل شىء.

لم يعد لهما سوى تلك الغرفة ذات الجدران المتشققة، وتلك النافذة التى تطالعان منها السماء وهى تضىء بين الحين والآخر بلهيب القذائف، لكنهما أكثر حظًا من غيرهما، البعض هنا فقدوا منازلهم كاملة.

من بعيد جاء صوت مروحية تقترب، وهى تشعل ضوءها الكاشف، كانت تحلق على ارتفاع منخفض، ضجيجها يصم الآذان كما يعمى ضوؤها الأعين، كانت تحلق ببطء شديد، وكأنها تختار هدفها على مهل، أحاطت أختها الصغرى بذراعيها لما رأت عبر النافذة قذيفة انطلقت من المروحية وسقطت فى مكان قريب، ارتجت الدنيا من حولهما فصرختا، لكن صراخهما قد ضاع بين صراخ الكثيرين فى الخارج.

الدخان الأسود طغى على كل شىء إلا صراخ الناس وهلعهم، بدا صوت أقدامهم وهم يفرّون مضطربًا، لكن يفرون إلى أين؟!

لم يتبق من البيوت سوى أجزاء بسيطة معرضة للانهيار فى أى وقت، وتلك الهزات التى تسببها القذائف قادرة على إسقاطها.

لما تلاشى الدخان ضجّت الصرخات وارتفع النحيب، كانت الدماء تغرق الشارع، بينما اختلطت الجثث بأنقاض البيوت المهدمة.

قتلى كثيرون، ضحايا، جرحى.

لم يكن هناك سوى تلك الكلمات التى تتردد على خلفية من الصرخات والألم، وذلك المشهد الذى يتكرر كل يوم، بنفس تفاصيله البائسة، مَن كتبت لهم النجاة يحملون القتلى والجرحى على أكتافهم حتى المشفى، كان المشفى قريبًا، لكن الشوارع غير ممهدة، وتعوقها أنقاض البيوت التى تم تدميرها وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا، لذلك لم يكن غريبًا أبدًا أن تجد أكتاف الذين نجوا من القصف ملطخة بالدماء.

بدا ذلك المشهد مختلفًا من النافذة، ورغم أنه يتكرر كل ليلة، إلا أنه بدا لهما فى هذه المرة أكثر رعبًا، تلك الهزة التى أحدثتها القذيفة الأخيرة ضاعفت من شروخ جدران الغرفة، وجعلتها أكثر عرضة للانهيار، ربُما ليست بحاجة إلى قذيفة أخرى لتسقطها، فقد يسقطها دبيب الأقدام المتخبطة التى تهرول فى الشارع الممتلئ بأنقاض البيوت والقتلى.

قالت لأختها الصغرى، وهى تكفكف دمعة تحاول الهروب من عينيها:

- لو شعر قائدو المروحيات بذلك الهلع، لو أنهم جربوا ليلة أن يكونوا فى أماكننا هذه، لما ألقوا بهذا الدمار فوق رءوسنا.

قالت أختها الصغرى، وهى تربت على كتفها:

- الحرب لا تعرف تبادل الأدوار، القوى فيها لا يمكن أبدًا أن يصبح مكان الضعيف.

صاح رجل من الذين يهرولون فى الشارع قائلًا:

- لم نعد فى مأمن هنا، لم يكفهم أننا نعيش بين الأنقاض، يأتون لقصفنا أيضًا، لم يعد أمامنا سوى المخبأ.

على الفور تحرك الجميع نحو المخبأ فى طابور تقدمه ذلك الرجل الذى صاح فيهم، هما أيضًا قد التحقتا بذلك الطابور الطويل، كان الطابور مكونًا من عجائز يستندون على أكتاف صغار السن، ونساء يحملن أطفالهن، ورجال خارت قواهم من حمل جثث القتلى وأجساد الجرحى، وفتيات يدارين ما تمزق من ثيابهن، حتى هما، كانتا تستندان على بعضهما البعض.

عند دَرج ينحدر للأسفل، وقف الرجل الذى تقدم الطابور، أشار إلى العجائز والنساء كى ينزلن إلى المخبأ أولًا، كان المخبأ يقع تحت الأرض بمسافة تمنحهم بعض الطمأنينة حتى الصباح، إلا أنه ربما لن يصمد كثيرًا إذا أصابته قذيفة تلو الأخرى، حينها سوف ينهار فوق رءوسهم وينقلب إلى مقبرة جماعية، إلا أنه لا بديل له، فلطالما أشعلت المروحيات ضوءها الكاشف فلا عاصم من قذائفها.

نزل الجميع إلى المخبأ إلا هما، فقد وقفتا على الدرج تنظران إلى المخبأ الذى تكدس بالهاربين من الغارات الليلية، يفترشون الأرض ويسندون ظهورهم إلى الحائط، لقد مرّتا بذلك المشهد كثيرًا، لم تعد تجدى حيلة إطفاء الأضواء للهرب من الغارات، لقد أصبحت المروحيات تمتلك إمكانات تفوق تلك الحيَل القديمة.

قالت للرجل الذى ما زال يحثهما على النزول:

- لقد قصفت المروحيات المنطقة أكثر من مرة تلك الليلة، لم تعد هناك ضرورة للمبيت فى المخبأ، لقد انتهى القصف.

ما إن انتهت من كلماتها حتى بدا صوت مروحيات قادمة من بعيد، كان أكثر ضجيجًا ورعبًا، كانت الأضواء الكاشفة تعلن عن أربع مروحيات فى طريقها لكتابة سيناريو آخر من القتل والدمار، حينها نظرت إليها أختها الصغرى وقالت:

-لا، لم ينتهِ القصف بعد!