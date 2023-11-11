السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رغم انتهاء عرضه.. "على باب العمارة" يواصل تصدره منصة WATCH IT

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يواصل مسسل “على باب العمارة” الذي يخوض بطولته الفنان حاتم صلاح تصدرة لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية بالرغم من انتهاء المنصة من طرحه حلقاته بالكامل الأيام الماضية.

 

واستطاع مسلسل على باب العمارة أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد حيث قدم العمل تجربة كوميدية بحتة بطلها حاتم صلاح الذي أبدع في تجسيد دور البواب. 

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي. 

ويأتي مسلسل “صوت وصورة” للنجمة حنان مطاوع في المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات الرقمية والمعروض حاليا عبر قناة DMC الفضائية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة.

مسلسل "صوت وصورة" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.

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