"كابيتانو مصر".. جمال حمزة: أتمنى استمرار محمد صلاح مع ليفربول

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

ودار حديث مشوق بين كابتن جمال حمزة ومريهان عمرو خلال استراحة بين شوطي مباراة "كابيتانو مصر".

وقال جمال حمزة: "هدفي في حرس الحدود كان الأجمل في مسيرتي، محمود الجوهري كان أفضل مدرب تعاملت معه فنيًا، وشخصية وأب للجميع أسطورة".

كابيتانو مصر

وأضاف: "زيزو الأفضل داخل مصر، ومحمد صلاح الأفضل خارج مصر، وأتمنى عدم رحيله عن ليفربول، لأنه أصبح جزءًا من تاريخ النادي".

كابيتانو مصر

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".