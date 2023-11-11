السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: مصر هي الرئة الوحيدة لقطاع غزة في الحرب

أحمد موسى
أحمد موسى

ندد الإعلامي أحمد موسى، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأشاد بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

 

وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن مصر هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وأن كل المساعدات الإنسانية تدخل إلى غزة عبر مصر. 

 

وأضاف، أن مصر تسعى لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع. مشيرًا إلى أن هناك دعما كبيرا للموقف المصري من قبل القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن مخطط التهجير لن يحدث ولن يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

أحمد موسى العدوان الإسرائيلى قطاع غزة القضية الفلسطينية على مسئوليتي مصر الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية السيسي

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