"كابيتانو مصر".. طارق السيد يتفوق على سمير كمونة في تحدى النقاط

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وشهدت حلقة اليوم تحدي جديد بين كابتن جمال حمزة وطارق السيد وسمير كمونة، لإحراز أعلي عدد من النقاط.

كابيتانو مصر

وتفوق طارق السيد، مدرب فريق حسن شحاتة، على سمير كمونة مدرب فريق مدحت فقوسة، في أحد التحديات المهارية بالبرنامج، حيث أحرز كمونة 70 نقطة، فيما أخرز طارق السيد 80 نقطة.

كابيتانو مصر

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".