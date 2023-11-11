"كابيتانو مصر".. مواجهة بين فريقي "فقوسة" وحسن شحاتة

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وتشهد حلقة اليوم من كابيتانو مصر، مباراة جديدة ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة.

وتقام مباراة اليوم، بين فريقي حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، ومدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".