السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدربة Muay Thai.. لرفع اللياقة البدنية لمواهب "كابيتانو مصر"

مدربة Muay Thai فى
مدربة Muay Thai فى ضيافة كابيتانو مصر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وشهدت حلقة اليوم حضور كابتن نهى الريان مدربة الـ"Muay Thai"، لتعليم مواهب البرنامج اللياقة البدنية، بصحبة إليسيا يانكون.

وتحدثت المدربة نهى ريان مع مواهب "كابيتانو مصر" عن أهمية اللياقة البدنية لهم، موضحة فوائد Muay thai، في حضور إليسيا يانكون.

وقالت نهي ريان: "لازم نقلل الأكل اللي فيه دهون مهدرجة وزيوت، والهدف من الجيم تقوية العضلات فقط، وليس تكبير العضلات، لأن هذا له دور مهم في تحقيق التوازن للجسم خلال اللعب".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

كابيتانو مصر اون

مواد متعلقة

فارس: قمة "الرياض" تعبر عن ظهير حقيقى للقضية الفلسطينية بعيدًا عن تخاذل المجتمع الدولى

محمود مسلم: مصر منفتحة على كل الدول من أجل حل القضية الفلسطينية

محمود مسلم: كلمة مصر فى القمة العربية الإسلامية الأكثر دراية ووضوحًا

الباز: الحراك الإقليمى للسيسى ورقة ضغط سياسى لمن يدعم الطرف الآخر

الباز: لقاء السيسى بقادة إيران وتركيا رسالة مهمة لأطراف بعينها

"الباز": مصر الوحيدة القادرة على توحيد المواقف مع أزمة غزة

"الباز": قمة الرياض كانت على اتفاق كامل مع الثوابت المصرية فى أزمة غزة

جمال العدل: بيومى فؤاد ممثل كبير جدًا

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الزمالك يستقر على بديل فتوح.. ويراقب نجم الطلائع

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس