مدربة Muay Thai.. لرفع اللياقة البدنية لمواهب "كابيتانو مصر"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وشهدت حلقة اليوم حضور كابتن نهى الريان مدربة الـ"Muay Thai"، لتعليم مواهب البرنامج اللياقة البدنية، بصحبة إليسيا يانكون.

وتحدثت المدربة نهى ريان مع مواهب "كابيتانو مصر" عن أهمية اللياقة البدنية لهم، موضحة فوائد Muay thai، في حضور إليسيا يانكون.

وقالت نهي ريان: "لازم نقلل الأكل اللي فيه دهون مهدرجة وزيوت، والهدف من الجيم تقوية العضلات فقط، وليس تكبير العضلات، لأن هذا له دور مهم في تحقيق التوازن للجسم خلال اللعب".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".