قتل شقيقه رميًا بالرصاص.. المؤبد لمنفذ الحادث فى أسمنت نقادة

أنهى مواطن حياة شقيقه رميًا بالرصاص في قنا، وبعد ثبوت اتهامه بالقتل، أحالته للنيابة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمًا اليوم بالسجن المؤبد غيابيًا وغرامة 20 ألف جنيه لمزارع بتهمة قتل شقيقه في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد مصرع شاب بطلقات نارية في قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين مقتل حسام.ع، وكشفت التحريات عن أن شقيقه قد أطلق عليه النيران بسبب خلافات على قطعة أرض.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بالسجن المؤبد غيابيًا وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم بتهمة قتل شقيقه.