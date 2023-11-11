السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار محمود فوزي: نشكر القبائل العربية على موقفهم المخلص في مواجهة الإرهاب

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تشكر الحملة مجلس القبائل العربية على دعوتها لهذا المؤتمر المهم، وأشكر الجهات المشاركة من الأحزاب والكيانات المختلفة.

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وأضاف في كلمته بمؤتمر صوت "غزة من القاهرة" أن القبائل لهم دور مقدر في مكافحة الإرهاب بسيناء وقدموا تضحيات عديدة وتحملوا الكثير، ولا يفوتني اليوم أن أشيد بدور القبائل الذي يعملون مع حياة كريمة والتحالف الوطني والهلال الأحمر المصري لتقديم أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات لمعبر رفح.

ولفت رئيس الحملة الانتخابية، أن القبائل تعمل جنبًا إلى جنب مع الشباب الموجودين بمحيط معبر رفح، لافتا أنه قد عبر مرشحنا عبد الفتاح السيسي بشكل علني وهو رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء ورفض حصار غزة والتضييق الأمني عليهم ولا مجال لتبرير ذلك.

وأضاف المستشار محمود فوزي شدد مرشحنا مرارًا وتكرارًا أن الحل الوحيد المعتمد على إقامة سلام عادل وأن هذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وكان أول من طالب بالوقف غير المشروط لإطلاق النيران، وتابع أنه تم استهداف أكثر من 10 آلاف نفس بريئة منها 70% أطفال لا يمكن أن يؤدي إلى حلول بل سيؤدي إلى العديد من المآسي والأزمات.

ولفت إلى أن الحملة قامت بحملات التبرع بالدم واستقبال السفير الفلسطيني والجالية الفلسطينية والتبرع إلى القضية الفلسطينية.


وأكد منذ أيام قد أطلقت المرحلة الثانية لتعمير سيناء ومشروعات بأكثر من 360 مليار في عدد من المجالات الزراعة والخدمات وأرسلت بشكل مباشر من أمام معبر رفح رسائل السيادة والتنمية ولا يفوتني أن أشكر وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية التى كانت حريصة نقل ما يحدث في معبر رفح طبقًا لمجريات الأحداث.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية المنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن، مستقبل الوطن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المستشار محمود فوزي عبد الفتاح السيسي مجلس القبائل العربية غزة من القاهرة مكافحة الإرهاب القضية الفلسطينية

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