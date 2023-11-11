أستاذ علوم سياسية: "الوطنية للانتخابات" وفّرت كل التسهيلات للمشاركة بقوة (فيديو)

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا بد أن تكون متزايدة سواء للمصريين في الخارج أو الداخل.

وأضاف سلامة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن ذلك مدعوم بتسهيلات وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات عبر انتشار اللجان ووسائل التواصل والتعبير عن الرأي والإرادة.

أستاذ علوم سياسية: الشباب هم قادة المستقبل ولا بد أن يعبّروا عن رأيهم

وتابع: "نريد التركيز على مشاركة فئات بعينها مثل الشباب، لأنهم قادة المستقبل وتعويدهم من اليوم على أن يكون له رأي وإرادة وقدرة على التعبير وكيف يمارس الحق لأن المشاركة حق وواجب في الوقت نفسه".

كما أشار إلى أن المرأة تلعب دورًا مزدوجًا في هذا الأمر، الأول دورها هي كمواطنة والثانية التأثير في أسرتها مثل الزوج والأبناء.