نصر الله: استخدمنا أنواع جديدة من الأسلحة ضربت أهدافًا جديدة في إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم السبت، إن جماعته استخدمت أنواعًا جديدة من الأسلحة وضربت أهدافًا جديدة في إسرائيل في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لوكالة رويترز الاخبارية، أن هذا هو الخطاب الثاني للسيد حسن نصر الله منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

وقال في أول خطاب له في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك احتمال أن يتحول القتال على الجبهة اللبنانية إلى حرب شاملة.

وقال نصر الله يوم السبت إن هناك “تطورا” في عمليات حزب الله على طول جبهته مع إسرائيل.

وقال في خطاب متلفز: "هناك تحسن كمي في عدد العمليات وحجم وعدد الأهداف، فضلًا عن زيادة في نوع الأسلحة".

وقال إن حزب الله استخدم صاروخا يعرف باسم بركان، واصفا حمولته المتفجرة بما يتراوح بين 300 إلى 500 كيلوغرام، وأكد أن الجماعة استخدمت طائرات بدون طيار مسلحة لأول مرة.

وقال نصر الله إن المجموعة ضربت أيضا بلدة كريات شمونة بشمال إسرائيل للمرة الأولى ردًا على مقتل ثلاث فتيات وجدتهن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعهد بأن “هذه الجبهة ستبقى نشطة”.

جيش الاحتلال لم يطلق النار على مستشفى الشفاء في غزة



وفي وقت سابق، قال مسؤول دفاعي يوم السبت إن القوات الإسرائيلية لا تطلق النار على مستشفى الشفاء في مدينة غزة لكن هناك اشتباكات مع نشطاء حماس حوله.

وقال العقيد موشيه تيترو من كوغات، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتواصل مع الفلسطينيين بشأن الشؤون المدنية، في رسالة فيديو باللغة العربية، إن الجانب الشرقي من المستشفى كان مفتوحًا لأي شخص يريد الإخلاء بأمان.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في حركة حماس أحمد صيام.

"قصفت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي للتو أحمد صيام، المسؤول عن احتجاز ما يقرب من 1000 من سكان ومرضى غزة كرهائن في مستشفى الرنتيسي، ومنع إخلائهم جنوبًا"، نشر جيش الدفاع الإسرائيلي على موقع X في وقت سابق.

وأضاف أن "صيام كان قائدا في سرية ناصر رضوان التابعة لحماس، وهو مثال آخر على استخدام حماس للمدنيين في غزة كدروع بشرية لأغراض إرهابية".

ولم يتم بعد التحقق من وفاة صيام بشكل مستقل.