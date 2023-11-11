السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

التقدم للعمل بالحصة في المدارس 2023.. التفاصيل الكاملة والأوراق المطلوبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من المعلمين عن التقدم للعمل بالحصة في المدارس 2023، حيث زاد البحث خلال الأيام الماضية عن التقدم للعمل بالحصة في المدارس 2023 بعدما تم رفض العديد من المعلمين فى مسابقة المعلمين الأخيرة.

فى هذا السياق، ترصد "الدستور" خلال التقرير التالى تفاصيل التقدم للعمل بالحصة في المدارس 2023، بالإضافة إلى أن خطوات التقديم وكل المعلومات التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

التقدم للعمل بالحصة في المدارس 2023

فى البداية، خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل سد عجز المعلمين والعمل على فتح باب العمل بالحصة.

وأعلنت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية الاوراق المطلوبة من أجل العمل بالحصة، التى يجب أن يقدمها المعلم الراغب فى ذلك للمديرية التعليمية التابع لها، وهى كالآتي: 

طلب باسم مدير الإدارة التعليمية، وصورة شهادة المؤهل الدراسي  والأصل للاطلاع، وصورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإنات مع الأصل للاطلاع عليه و4 صور شخصية و3 صور من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ تقديم الطلب وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة وإقرار قبول توزيع على المدارس التى بها عجز على أن يتم وضع المستندات فى دوسيه بلاستيك بنفس الترتيب السابق للمستندات.

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التقدم للعمل بالحصة في المدارس 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تفاصيل العمل بالحصة إنه سوف يتم التعاقد مع معلمين لسد العجز، مؤكدة أن الأولوية فى الاستعانة بالعمل بالحصة من  خريجات كليات التربية اللاتي يؤدين الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز فى المدارس، حيث تتعاقد المديريات للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.

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