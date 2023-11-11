هل عُذب المخرج نيازى مصطفى قبل مقتله؟.. هذا الكتاب يجيب

يعد المخرج نيازي مصطفى، والمولود في مثل هذا اليوم من العام 1911، واحدًا من أهم مخرجي السينما المصرية، ورائد أفلام الحركة أو الأكشن. قدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأعمال السينمائية التي خلدت اسمه بين نجوم الفن السابع.

هل عُذب نيازى مصطفي قبل مقتله؟

في كتابه "لا شيء هناك"، يرسم الكاتب الصحفي خيري حسن، المشاهد الأخيرة في حياة نيازي مصطفى، وكيف أن السيناريست عبدالحي أديب كان آخر من دق الهاتف في بيت نيازي مصطفي، لكنه لم يتلق ردًا، فظن أن الأخير قد غلبه النوم ولم يسمع صوت الهاتف.

إلا أن الذي لم يعتقده - عبدالحي أديب - أن صديقه نيازي مصطفى، قد مات مخنوقًا حسبما جاء في تقرير الطب الشرعي ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من مساء ليلة 19 أكتوبر 1986، أي قبل اتصاله بساعة تقريًبا - عبدالحي أديب - بعدما قام القاتل بتقييد يديه خلف ظهره (بكرافتة) وكمم فمه (بفوطة) ولف (مفرش وسادة) حول رقبته، لكتم أنفاسه تمامًا، داخل حجرة نومه (حسب وصف التحقيقات الرسمية). حدث ذلك بعدما باغته القاتل بعدة لكمات موجعة، ونافذة، ومتتابعة، ومتلاحقة أدت إلى سجحات حول رقبته، وجرح نافذ في يده اليمنى، وآثار دماء على فمه (ربما بسبب مقاومته الشديدة) ليفارق الحياة بعدها بدقائق.

ويتابع خيري حسن رصده لتفاصيل جريمة مقتل المخرج نيازي مصطفى، متابعًا: عند الساعة الثامنة من صباح يوم 20 أكتوبر 1986 كان الخادم محمد عبدالله، طباخ نيازي مصطفى ـ أو البروف كما كان يطلق عليه في الوسط الفني ـ يصعد السلم الخلفي كعادته كل صباح من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء، ليعود بعدها إلى مسكنه.عبدالله الآن وصل للطابق الثالث وبدأ يضع نسخة المفتاح في الباب - باب الخدم - كالمعتاد لكن الباب مغلق من الداخل على غير العادة. حاول عدة مرات وعندما فشل عاد لمدخل العمارة وصعد حتى وصل إلى باب الشقة الرئيسى، وضغط على جرس الباب لكن لا أحد يجيب.

انتظر قليًلا وعاود التجربة وطرق الباب عدة طرقات أخرى.. لكن لا أحد يجيب. أسرع وكثف من وتيرة طرقه حتى سمعت سيدة عجوز تسكن في الطابق الأسفل الصوت فصعدت تستكشف الأمر. سألته: «خير يا عبدالله» رد: «أبًدا يا ست هانم..الباب الخلفي مغلق من الداخل.. وجئت لهذا الباب أطرق عليه ولكن نيازي بيه لا يرد علىّ!» سكتت قليلًا قبل أن تقول في دهشة: «ليلة أمس ما بين الساعة الثامنة والتاسعة مسًاء سمعت أصوًاتا غريبة داخل شقته مع وجود سقوط شديد، وارتطام مسموع، واستمر هذا الوضع (وكأنها خناقة) لمدة عشر دقائق ثم هدأت الأصوات تمًاما»، هز الطباخ رأسه ثم واصل طرقه؛ فيما عادت السيدة إلى شقتها وأغلقت الباب.

بعد اكتشاف جريمة قتل المخرج نيازي مصطفى، وتحرك الجهات الأمنية لمسكن الأخير، ينقل خيري صورة من مسرح الجريمة موضحًا: بعد إجراء المعاينة المبدئية وجد رجال البوليس جميع مداخل ومخارج الشقة سليمة من الداخل والخارج. ثم عثرواعلى مبلغ 200 جنيه وساعة يد في مكانهما. ومحفظتين (واحدة كبيرة والثانية صغيرة) فوق ترابيزة متوسطة الحجم بجوار السرير فارغتين، وشيك بمبلغ كان ينوي إهداءه إلى حبيبته الفنانة الشابة منى إسماعيل قبل زواجها من آخر(حسب شهادة الشهود بعد ذلك) ولوحظ وجود آثار عبث واضح في دولاب أوراق المجني عليه، مما يدل على أن الجاني كان يبحث عن شيء ما غير المال (غالبًا مذكراته التي قيل إنه بدأ في كتابتها).. بعد دقائق حضرت النيابة على الفور متمثلة في مصطفى جاويش وكيل نيابة الدقي الذي باشر التحقيق.

وحول سير التحقيقات وما أسفرت عنه في جريمة قتل المخرج نيازي مصطفى، يضيف خيري حسن: بدأت سلسلة من التحركات الأمنية للوصول إلى الجاني وقامت النيابة باستدعاء ما يقرب من 20 امرأة متزوجة لمباشرة التحقيق معهن لوجود أسمائهن مسجلة في أجندة المجني عليه ـ بعضهن طلقن فور خروجهن من أمام جهات التحقيق.

كم تم استجواب ما يقرب من 100 كومبارس وفنان وشخصية عامة رأت النيابة أن هناك صلة تربطهم بالمجني عليه، ولقد كشفت التحقيقات عن أرصدته البنكية والتي جاءت كالتالي: «23 ألف جنيه شهادات استثمار بالبنك الأهلي. و500 سهم في شركة الخزف الصيني. و150 سهمًا في شركة سيما وحساب جاري في بنك مصر ورصيده فيه871 جنيًها».

رغم كل هذه التحركات الأمنية، والتحقيقات اليومية الدائمة والمستمرة، إلا أن الغموض ظل مسيطرًا على المشهد، وخيوط وخطوط الجريمة متشابكة ومتعارضة مما جعل ما يؤكده البعض بالليل ـ يعود وينفيه البعض الآخر بالنهارـ خاصة بعدما أكدت تقارير المعمل الجنائي وخبراء الطب الشرعي أنه تم العبث بمسرح الجريمة ـ بسبب نقل الجثة ـ من الأرض إلى السرير، الأمر الذي تسبب في إضاعة معالم الجريمة وصعّب مهمة البحث الجنائي لوجود بصمات متعددة في المكان، واكتشاف بصمة مجهولة لسيدة داخل الشقة (حسب الرواية الرسمية حينذاك) ولم يتم الكشف عنها.

واصلت جهات التحقيق عملها باستدعاء المشتبه فيهم (البواب والخادم وسيدة اسمها بهيجة كانت تعمل كوافيرة تصفف له شعره كل أسبوع) وتم استجوابهم جميًعا مع باقي المشتبه فيهم، ثم أرسل طلب ضبط وإحضار للمشتبه فيها (الفنانة الشابة منى إسماعيل) لكن زوجهاـ كان رجل أعمال تزوجها قبل عام من وقوع الجريمة ـ رفض حضورها أمام النيابة كمتهمة وقال لها: «لو رحتي التحقيق اعتبري نفسك طالق» وعندما أبلغت ذلك لجهات التحقيق تم استجوابها في منزلها، في التحقيق المنزلي قالت: «لست مسئولة عن حبه لي، ولم أتزوجه عرفيًا كما قال، وانقطعت معرفتي به منذ أن تزوجت واعتزلت التمثيل» وبعد ثلاثة شهور وبالتحديد في ـ 15 يناير 1987 أُغلق محضر القضية وقيدت الجريمة ضد مجهول.