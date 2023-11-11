الهلال الأحمر تسلم نظيرتها الفلسطينية 750 شاحنة غذائية وطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن تسليم 750 شاحنة إلى نظيرتها الفلسطينية.

كما أكدت "الهلال"، عبر موقعها الإلكتروني، الشاحنات تحتوي على المواد الغذائية، الإغاثية، الطبية، بالإضافة إلى زجاجات المياه.

الهلال الأحمر المصرى تعلن حجم المساعدات المقدمة من الدول إلى غزة عبر معبر رفح

وأعلنت الهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات المقدمة من الدول إلى غزة عبر معبر رفح.

وأشارت الهلال الأحمر المصري عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الدول التي قدمت مساعدات هى: "مصر، الجزائر، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، الدنمارك، الإمارات، فرنسا، اليونان، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، وتركمانستان".