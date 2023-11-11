مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى القوى الدولية الفاعلة والمجتمع الدولي، قائلًا: إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.

الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت: الآن تأتي مسؤولياتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فورًا، ومعالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوفًا أو ترويع، ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال تولد فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء.

وتابع: لا بد أن يتحد العالم كله لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا، ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام جميع الحقوق.