انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى (صور)

شيعت، اليوم السبت، جنازة المطرب شريف شاكر، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق العين السخنة.

وقد افت المنية شريف شاكر، أمس الجمعة، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، الذي ظل يعانى منه على مدار 6 سنوات.

انهيار أسرة شريف شاكر خلال تشييع جثمانه

وشهدت جنازة شريف شاكر انهيار أسرته بالكامل، وبالأخص شقيقه الذى دخل فى نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤه على مواساته ومساندته خلال الجنازة، وأبرزهم الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والمطرب علي الألفى، وحسين السيد لاعب النادي المصري.

رحلة مرض شريف شاكر ومعاناته من سرطان الدم

وكان شريف شاكر يعانى من مرض السرطان منذ أكثر من 6 سنوات، وفي عام 2019 خضع شريف لعملية زرع نخاع عظمي لتغيير دم الجسم بالكامل، بعد قيام شقيقته بالتبرع له، وكانت نسبة نجاح العملية 50%.

وكتب شريف شاكر حين ذاك قبل دخوله غرفة العمليات: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محطة مهمة وصعبة جدًّا في رحلة علاجي.. كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب، وثقتي بتزيد إني هعدي إن شاء الله".

وأضاف، خلال منشور مطول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عملية زراعة النخاع العظمي هي عملية تغيير كل دم الجسم.. في حالتي المُتبرع هو أختي (الله يحفظها) بنسبة توافق چيني (٥٠٪) ودا زي ما المستشفى خلاني أمضي وأوافق بيخلي نسبة نجاح العملية متساوية مع نسبة الوفاة (٥٠٪) متساوية برضه مع احتمالية ارتجاع المرض في حالة التعافي إن شاء الله، بس ربنا قادر يعديني منها على خير".

وأضاف شريف: "هعمل النهارده إن شاء الله عملية تركيب قسطرة وريدية مركزية في صدري، وبعدها هتعزل في كبسولة حوالي شهرين تحت المراقبة، مفيش زيارات.. مش هشوف فيهم غير دكاترة وممرضين، وبعدها إن شاء الله من ٦ لـ٨ شهور عزل مناعي ومتابعات".

واختتم كلامه: "ربنا يهون الأيام، ويلهمني القوة والصبر، آسف لو بتأخر في الرد على أي حد بيكلمني أو بيكتب لي وشكرًا لكل واحد فاهم ومقدر حالتي وبيدعمني، خلوني في دعواتكم".

آخر أعمال شريف شاكر

جدير بالذكر أن آخر أعمال شريف شاكر أغنية "سيرتك جميلة"، التي طرحها في فبراير عام 2022، على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال رحلة مرضه ومعاناته مع مرض سرطان الدم، وكانت الأغنية ترصد مجموعة صور توضح المراحل التي مر بها قبل وبعد إصابته بالمرض، وخضوعه للعلاج.