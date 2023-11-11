ما المنتظر من القمة العربية الإسلامية المشتركة؟

قال صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جدول القمة العربية الإسلامية المشتركة، مبنى على بند واحد، وهو بحث الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي في نشرة دي إم سي، أن القمة ستناقش كيفية وقف التصعيد الإسرائيلي، وتناقش من وجهات نظر عربية وإسلامية ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات مستميتة من جانب إسرائيل للعمل تصفية القضية الفلسطينية، وإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري.

موقف مصر ثابت وراسخ

وأردف أن موقف مصر طوال الأزمة ثابت وراسخ، وهو عدم تصفية القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل حاولت تستغل عملية طوفان الأقصى، للضغط والحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت إلى أن الموقف المصري يلتزم بالمعايير والأخلاق الدولية، مصر مع قيام الدولتين، باعتباره الحل الوحيد، ولم تنجح جهود أي دولة على الرغم من توقيع السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993، واتفاقات أوسلو، لذا من أولويات القمة العربية الإسلامية المنعقدة في المملكة العربية السعودية، وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ومنع التهجير.