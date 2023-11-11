السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما المنتظر من القمة العربية الإسلامية المشتركة؟

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية المشتركة

قال صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جدول القمة العربية الإسلامية المشتركة، مبنى على بند واحد، وهو بحث الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي في نشرة دي إم سي، أن القمة ستناقش كيفية وقف التصعيد الإسرائيلي، وتناقش من وجهات نظر عربية وإسلامية ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات مستميتة من جانب إسرائيل للعمل تصفية القضية الفلسطينية، وإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري. 

موقف مصر ثابت وراسخ

وأردف أن موقف مصر طوال الأزمة  ثابت وراسخ، وهو عدم تصفية القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل حاولت تستغل عملية طوفان الأقصى، للضغط والحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت إلى أن الموقف المصري يلتزم بالمعايير والأخلاق الدولية، مصر مع قيام الدولتين، باعتباره الحل الوحيد، ولم تنجح جهود أي دولة على الرغم من توقيع السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993، واتفاقات أوسلو، لذا من أولويات القمة العربية الإسلامية المنعقدة في المملكة العربية السعودية، وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ومنع التهجير.

غزة الأراضي الفلسطينية القمة العربية الإسلامية المشتركة عدم تصفية القضية الفلسطينية التهجير القسرى الضفة الغربية

مواد متعلقة

باحث فى الشئون الإسرائيلية: الاحتلال لا يملك خطة حرب وفشل فى الوصول للأنفاق

"القاهرة الإخبارية": أطباء أكدوا وجود مئات الجثامين بمحيط مجمع الشفاء الطبي

"القاهرة الإخبارية": أطباء غادروا مستشفى الرنتيسى فى غزة بعد تهديدات الاحتلال

"القاهرة الإخبارية": مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "كيسوفيم"

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تستهدف طائرة إسرائيلية

"القاهرة الإخبارية": 13 شهيدًا وعشرات الجـرحى فى قصف على بيت لاهيا والنصيرات

رامى العبادلة: انقطاع الاتصالات تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة

الأهلى "ثالث" أندية العالم فى تصنيف 2023

اجتماع مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامى لقمة الرياض

"قمة الرياض".. مسعى لتوحيد الجهود العربية والإسلامية بشأن غزة

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس