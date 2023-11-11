ضمن أعمال التطوير.. تشغيل كوبرى أثر النبى بمصر القديمة تجريبيًا

أعلنت محافظة القاهرة التشغيل التجريبي لكوبري أثر النبي بمصر القديمة جنوب محافظة القاهرة.

وجاء افتتاح كوبري أثر النبي ضمن سلسلة من أعمال التطوير، التي قامت بها محافظة القاهرة عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تخطيط المناطق العشوائية بالأماكن المتميزة بالعاصمة، ومن ضمنها منطقة أثر النبي.

تشغيل كوبري أثر النبي

وأعلن حي مصر القديمة البدء بتشغيل كوبري آثر النبى القادم من المعادي اتجاه الملك الصالح، مبينًا أن المسطح الأرضي يسمح فقط للمتوجه إلى مناطق دار السلام ومحطة مترو الزهراء وزهراء مصر القديمة.

تخطيط وتطوير منطقة أثر النبي

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة تطويرها لمنطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبي، وجاء الافتتاح التجريبي لكوبري أثر النبي ضمن خطة التطويرات، وتبلغ مساحة هذه المنطقة المخطط لها التطوير مساحة 1642.75 فدان.

وكان وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية، وتشمل المناطق المستهدف إعادة تخطيطها، كورنيش النيل بحي الساحل، ميدان رمسيس، السبتية، كوبري الليمون، كورنيش النيل بالمعادي، دار السلام، وأثر النبي.



وجاءت المناطق المستهدف إعادة تخطيطها خلال الفترة المقبلة فى القاهرة:



1- منطقة كورنيش النيل بحي الساحل، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 154.5 فدان.

2- منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 14.62 فدان.

3- منطقة كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 1642.75 فدان.

من جهته قال رئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، في تصريح سابق، إن مفهوم إعادة التخطيط بشكل عام ينطبق على المناطق العشوائية، أو غير المخططة التي تستهدف الحكومة إعادة تخطيطها وتطويرها.

وأضاف "صديق"، أن مفهوم إعادة التخطيط يعني رفع كفاءة كاملة للمناطق المستهدف إعادة تخطيطها، بما يشمل فتح شوارع جديدة، وإقامة محاور أو كباري وإعادة تأهيل المرافق الأساسية والخدمات بالمنطقة.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية أن إعادة التخطيط قد يشمل أيضًا إزالة عقارات ومنازل متعارضة مع المحاور الجديدة، مثلما حدث مع محور شينزو آبي الجديد في محافظة القاهرة.

افتتاح كوبري أثر النبي بمصر القديمة

افتتاح كوبري أثر النبي بمصر القديمة

افتتاح كوبري أثر النبي بمصر القديمة