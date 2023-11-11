السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله ينفذ عملية ثالثة بالصواريخ ضد مواقع للاحتلال الإسرائيلى

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أفادت مراسلة قناة الغد، أن حزب الله اللبناني أعلن عن تنفيذه عملية ثالثة اليوم، ضد موقع حدب البستان في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية.

كان حزب الله اللبناني، أعلن عن تنفيذه عمليتين في صباح اليوم، الأولى ضد ثكنة راميم في وادي هنين، هذه العملية نفذت من قبل صاروخ موجه وتم الاعتقاد من الجانب الاسرائيلي أن هناك مسيرات لحزب الله استهدفت المنطقة ودوت صفرات الإنذار في مستوطنتي مارجليوت وكريات شمونة، مؤكدةً أنه بعد ذلك اتضح أن حزب الله اللبناني لم يرسل مسيرات إلى هذه المنطقة إنما استهدفها فقط بصاروخ نوعي وأحدث انفجارًا كبيرًا سمع صوته في الجانب اللبناني.

وأكدت مراسلة الغد، أن العملية الثانية التي نفذها حزب الله اللبناني كانت ضد قوة مشاة إسرائليية في مناطقة حدب يارون في القطاع الأوسط بالجنوب اللبناني.

حزب الله حدب البستان لأسلحة الصاروخية

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