16 نوفمبر.. آخر موعد لسحب ملفات الترشح لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

يستقبل نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة بالزمالك، اليوم السبت، عدد من المتقدمين لسحب ملف طلب وظيفة مندوب مساعد وذلك نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري، حتى يوم 16 نوفمبر.

وحددت هيئة قضايا الدولة، موعد 4 نوفمبر لبدء سحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وتضمنت شروط التعيين:-

- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.