باحث فى الشئون الإسرائيلية: الاحتلال لا يملك خطة حرب وفشل فى الوصول للأنفاق

قال سامر السنجلاوي الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل تتخبط في غزة، ولم تمتلك معلومات استخباراتية يوم 7 أكتوبر عن الهجوم، وحتى الآن لا تمتلك معلومات حقيقية عن الوضع داخل غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تنتقي أهدافها بعشوائية، وتحاول أن تتكهن أين يمكن أن توجد المقاومة، لافتًا إلى أنه بالأمس سمحوا للصحفيين بمرافقة جيش الاحتلال داخل غزة، ثم اتضح أن حماس لا تتواجد في أي مكان تمكنوا للوصول له تحت الأرض.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف منشآت رياضية وتعمقوا في الحفر 5 أمتار، لكن لم يجدوا أنفاقًا تحتها، رغم أنه كان لديهم قناعات كبيرة بوجود المقامة في تلك الأماكن.

وتعجب من إصرار الاحتلال على أن يستهدفوا مستشفى الشفاء، متسائلًا: "ماذا لو قامت إسرائيل بتدمير مستشفى الشفاء وقتل آلاف المدنيين، واتضح أنه لا يوجد تواجد عسكري هناك؟ إسرائيل دخلت حربًا خاسرة، لا يمكن في أي لحظة من اللحظات أن تعلن الانتصار فيها".

وختم: "القصف العشوائي الإسرائيلي يدلل ويبرهن أنه لا توجد خطة حرب حقيقية، إسرائيل تقتل من أجل القتل، كل ما تريد تحقيقه استعادة ثقة الإسرائيليين".