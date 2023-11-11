إيناس جوهر عن إطلاق "كايرو نيوز": تدعم السياسة الخارجية المصرية

قالت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، إن وجود قنوات إخبارية إقليمية وعالمية أمر مهم جدا ويصب فى مصلحة وخدمة الدولة المصرية، فهذه القنوات تساهم فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وتدعيم السياسة الخارجية المصرية وتوضيحها للعالم وبالتالى تحقيق أهداف الدولة المصرية وتقديم وجهة نظر مصر السياسية والاقتصادية إلى العالم كله، ومن هنا تأتي أهمية هذه القناة التي ستكون إضافة للقنوات الإخبارية المصرية، حيث يستعد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لإطلاق قناة كايرو نيوز.

تفاصيل إطلاق قناة “كايرو نيوز”



وأضافت جوهر، أنها سعيدة بـحرص القائمين على صناعة الإعلام بالشركة المتحدة على تفكيرهم المستمر في استعادة الريادة الإعلامية، وأرى أن “كايرو نيوز” إضافة مهمة للإعلام وإثبات عملي بأن الإعلام المصري ما زال قادرا على التطوير والإبداع.

وأكدت أن وجود قناة إخبارية ناطقة بأكثر من لغة أمر بالغ الأهمية، فمصر كانت بحاجة لوجود قناة تليق باسمها ومكانتها تخاطب الغرب ولن يتحقق ذلك إلا بوجود “كايرو نيوز”.

وعن عوامل النجاح الواجب توافرها للقناة، قالت جوهر إنه لابد من توفير الإمكانات المالية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى حرية تداول المعلومات وسرعة التغطية الدقيقة للأحداث، وأن يكون لديها كفاءات في مختلف مجالات الإدارة والتقديم والإعداد والتحرير والتصوير والتنفيذ والإخراج التليفزيوني والإخباري مع الالتزام التام بكل الأكواد والمعايير المنظمة للتغطية الإخبارية في العالم، لتكون عنصرا وشريكا فاعلا ومؤثرا في صياغة وصناعة وقياس توجهات الرأي العام العالمي تجاه أهم القضايا والأحداث، مؤكدة أهمية امتلاك مصر أكثر من قناة مثل “كايرو نيوز” تكون قادرة على أن تصل للعالم كله وليس قناة واحدة حتى تكون هناك منافسة لتقديم الأفضل، فإطلاق هذه القناة يمثل حدثا هاما في تاريخ الإعلام المصرى بشكل عام ونقلة نوعية عالمية للإعلام المصري.

وقال أحمد الطاهري، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك قناة ستصدر بـ4 لغات خلال الفترة المقبلة وهى قناة "كايرو نيوز"، حيث كان من المخطط إطلاقها في عام 2024، ولكن هناك مساعى لإطلاق القناة في عام 2023، وهو مشروع نعده بقوة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرغ نفسه لهذه المهمة، ستكون القناة إصدار ليس فقط باللغة الإنجليزية ولكن بـ4 لغات، وستكون خدمة إخبارية على مدار الساعة والتخطيط في المرحلة الأولى الاستفادة من الشراكة مع منصة watch it ويتم بثها أيضا عبر المنصبة، متابعا: "لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، حيث وضعوا الثقة في تحمل مسئولية هذا الحلم فهذه إرادة سياسية".