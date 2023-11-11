السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القدّيس يوحنا الرحيم

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم السبت، ذكرى القدّيس يوحنا الرحيم رئيس أساقفة الإسكندرية.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

  • وُلد القدّيس يوحنّا في العام 555 م في بلدة أماثوس القبرصيّة وفيها رقد في العام 619م. كان والده أبيفانوس أحد المتنفذين في الحكم في جزيرة قبرص:هذا كانت له على ابنه سطوة.
  • تلقّى نصيبًا من العلم لا بأس به، ويبدو أنه نشأ على مخافة الله. ولمّا بلغ، زوّجه والده عنوةً، فأنجب جملة أولاد. لكن، كانت له مع ربّه غير قصّة ولله في قدّيسيه غير أحكام، فقد رقدت زوجته وكذا أولاده في زهرة العمر وتركوه وحيدًا إلى ربّه.
  • ثمّ فجأة ظهر قصد الله فيه. ففي العام 609 أو ربما 610 م انتزع نيقيتا، قريب الأمبراطور هرقل، الأسكندرية أثر الفوضى التي دبّت في الأمبراطورية بعد المؤامرة التي دبّرها فوقا. وإذا بيوحنّا، الرجل العاميّ، يبرز كبطريرك على المدينة.
  • ظروف إرتقائه السدّة المرقسيّة لا نعرفها ولا تفاصيل إنتقاله عبر الدرج الإكليريكي. موسكوس وصوفرونيوس ذكرا أنّه كان أخًا لنيقيتا بالتبنّي فيما ورد في نصّ ليونتيوس أنّه صار عرّابا لأولاد الحاكم الجديد.
  • في كلّ حال صار قدّيسنا بطريركًا على الإسكندريّة واتّخذ اسم يوحنّا الخامس. وقد أظهرت الأيّام أنّه رغم ما غلف اختياره من أمور غير عاديّة فإنّ ما جرى كان بتدبير من الله.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار
تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.
 

الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر القد يس يوحنا ا يوحنا الرحيم رئيس أساقفة الإسكندرية

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