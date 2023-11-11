عاجل.. الهلال الأحمر: مستشفى القدس سيتوقف عن العمل خلال 3 ساعات

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن كافة الخدمات في مستشفى القدس بمدينة غزة ستتوقف عن العمل خلال ثلاث ساعات جراء نفاد الوفود.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب، الليلة، إن 500 مريض وجريح في المستشفى سيحرمون من الرعاية الصحية، بسبب التوقف عن العمل خلال الساعات الثلاثة المقبلة.

وأضافت أن المرضى في غرفة العناية المكثفة، والأطفال في الحاضنات معرضون سيفقدون حياتهم بسبب عدم توفر الوقود اللازم لعمل المولدات في المستشفى.

واستباحت طائرات الاحتلال الحربية مستشفى القدس، عبر سلسلة غارات شنتها خلال الأيام الماضية استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غزة، مهددة بقصفه.