السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية التونسى: موقفنا ثابت فى مناصرة القضية الفلسطينية

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ثبات موقف تونس الواضح ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للعدوان، الذي تمارسه القوة القائمة بالاحتلال.


وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان- أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، والذي انعقد، اليوم، وخصّص لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ونوه بأهمية توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفكّ الحصار عن القطاع وعن الشعب الفلسطيني في كلّ فلسطين.

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