اتحاد الكتاب العرب يعلن رفضه المطلق "للعدوان العنصرى من الاحتلال على غزة"

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، "رفضه المطلق للعدوان العنصري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني".

وأكد الاتحاد في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده بالقاهرة، في الفترة بين 9. /11 /2023 أن هذا العدوان، يعد انتهاكا سافرا لأبسط المبادىء والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وخاصة معاهدات جنيف ولاهاي.

كما يؤكدون دعمهم المطلق للمواقف المبدئية والجهود الكبيرة المبذولة لمنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء أو أي مكان خارج وطنهم.

وأدان المجتمعون الاعتداءات المتكررة على سورية ولبنان، وطالبوا المنظمات الأممية والحقوقية الدولية، والمنظمات العربية والإسلامية بالعمل وبذل الجهود وتنسيق المواقف للوقف الفوري للعدوان على غزة، وفتح الممرات الآمنة والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وإيقاف جرائم الحرب، وحروب الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي فورًا.

كما دعوا لمحاسبة المسؤولين عن المجازر أمام محكمة الجنايات الدولية، والتصدي لكل محاولات التهجير القسري ووقفها بشكل نهائي، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، ومساعدته في قيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ووقف التعدي على الحقوق والثروات العربية.

وبين الاتحاد أنه سلم هذه الدعوات للأمانة العامة للجامعة العربية لتقديمها إلى القمة العربية الطارئة.