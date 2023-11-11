السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطينى

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعاد القرار الذي اتخذته الدول التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويشمل القرار الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ويحث جميع الدول والوكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

وشدد القرار على الضرورة الملحة للقيام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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