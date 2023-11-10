السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى الشفاء: المجتمع الدولى عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلى

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، إنه بعد استهداف مجمع الشفاء صباح اليوم، ذهب المصابون لمدرسة البراق للحماية، والتي على الفور قصفت بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يمنع عنا الغذاء والماء، ويحاول إخراج القطاع الصحي من الخدمة.

وأشار أبو سليمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يكترث للقانون الدولي ولا حتى للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي.

مستشفى الشفاء مدير مستشفى الشفاء العدوان الإسرائيلى الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء مجمع الشفاء

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