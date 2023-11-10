فريد زهران يكشف عن أول قرار سيتخذه حال فوزه برئاسة الجمهورية

قال فريد زهران المرشح الرئاسي على منصب رئيس الجمهورية، إننا الآن في محطة مهمة جدا وهي انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة وأنها تأتي في مرحلة عصيبة لما تمر به البلاد ولكن وجب علينا أن نشارك ونختار بديل بطريق سلمي وآمن من خلال الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابي أقامه المرشح الرئاسي فريد زهران بمدينة أسيوط بحضور عدد من نواب حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمئات من المواطنين.

أحيي الشعب الفلسطيني على صمودهم ضد الاحتلال

وأضاف المرشح فريد زهران: “أنني أحيي الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة وصمودهم المشرف وأقول لهم أنه بكل أسف أن مصر بلد ضعيفة جدا بسبب انها بلد مدينة تستلف من اللي يسوي واللي ميسواش ولولا ذلك ما كانت الأمور قد وصلت إلي هذا الحد سواء في فلسطين أو المنطقة بالكامل وما يتعرض له النظام من ضغوط يحاول أن يقاومها بكل بسالة وذلك بسبب مشروعات لا جدوي منها ولم يستفد منها أحد ولم يدرسها أحد”.

وأوضح المرشح الرئاسي أن محافظة أسيوط تمتلك تاريخ ممتد وعريق من العصر الفرعوني والقبطية والإسلامي والحديث وعلي الرغم من كل هذا التاريخ ويسكنها أكثر من 5 مليون شخص الان أنها تعد أفقر محافظات الجمهورية رغم أنها غنية باثارها ومواقعها السياحية واراضيها الزراعية وهذا دليل دامغ علي تهميش الصعيد واستبعاده من خطط التنمية بسبب سوء إدارة موارد الدولة وعدم وجود تنمية عادلة.

وأشار فريد زهران إلى أنه من يرغب في استمرار هذا النظام أمامه 3 مرشحين يستطيع أن يختار من بينهم أما نحن فنمثل التغيير والبديل الآمن والسلمي والديمقراطي لأننا لو لم نغير النظام من خلال الانتخابات ليس هناك طريق آخر لأن الطريقة التي تم تغيير بها مبارك ونظام الإخوان أضعفت الدولة.

وأكد: أنني لست شخص مغامر فأنا شخص مسئول ورئيس حزب سياسي له كتلة برلمانية وأسعى إلى التغيير بطريق سلمي ولست شخص يفهم في كل شئ ولكنني أومن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطان وأقولها أنه أمام المواطن فرصة للتغيير دون انفجار أو انهيار وعلى الجميع أن يستغلها.

واختتم زهران أن أول قرار سوف اتخذه حال فوزي بمنصب رئيس الجمهورية هو الاعتذار عن رئاسة المجلس الاعلي للقضاء.