القاهرة الإخبارية: إصابة إسرائيليين جراء رشقة صاروخية على تل أبيب

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، إصابة شخصين إسرائيلين جراء رشقة صاروخية على تل أبيب، من قبل المقاومة الفلسطينية، ردًا على القصف العشوائي لقطاع غزة والنازحين بشارع صلاح الدين.

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لتقارير أعلام إسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن قوات الفصائل الفلسطينية تختبئ بأنفاق تحت المستشفيات، الأمر الذي جعلها تبرر لنفسها سبب القصف المستمر للمستشفيات في قطاع غزة.

وقد كثف جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، قصفه على المستشفيات فى قطاع غزة وذلك فى اليوم الـ35 من العدوان على القطاع المحاصر، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن تل أبيب لا تسعى إلى احتلال أو حكم غزة بعد انتهاء الحرب.