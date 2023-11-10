فعاليات جماهيرية للأحزاب فى مختلف المحافظات لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، أمس الأول الخميس، بدأت الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وضع خريطة تحركات لها فى كل المحافظات لدعم مرشحها، إلى جانب أداء دورها الخاص بتوعية الناخبين حول ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى.

ونظمت الأحزاب المختلفة مؤتمرات جماهيرية حاشدة تستهدف شرح إنجازات الرئيس السيسى فى السنوات الماضية التى تولى فيها المسئولية، وتوضيح الحقائق بشأن بعض الشائعات التى تروج لها قوى الشر، بالإضافة إلى شرح متطلبات المرحلة المقبلة، وأهمية استكمال خُطى البناء والتنمية.

مستقبل وطن.. نؤيد الرئيس لولاية جديدة حماية لمستقبل مصر

نظمت أمانة «العمال والفلاحين المركزية» فى حزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب سيد نصر، المؤتمر الجماهيرى الأول لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بمشاركة أماناتها فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطينى فى غزة، بحضور كل من أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، والنائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء وأعضاء وهيئات مكاتب أمانة العمال والفلاحين فى المحافظات الثلاث.

ووجّه أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، التحية للشعب الفلسطينى القوى الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، مشيدًا بموقف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومى المصرى.

وشدد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» على الدعم والتأييد الكاملين للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف الحفاظ على رفعة الوطن، وحماية مستقبل المصريين، والحفاظ على حضارتهم العظيمة.

ورحب النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين، بالحضور من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة المركزية من النواب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين، مؤكدًا تأييد ودعم الأمانة ووقوفها وأعضائها خلف الرئيس السيسى، خاصة مع أهمية عودة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن بعد سنوات من التخريب، وعودة مصر سالمة لأهلها منذ عام ٢٠١٤، بفضل قيادة الرئيس السيسى.

وقال هشام فؤاد، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين، إن المؤتمر يأتى فى حب مصر، ويمثل رسالة للعالم بأن عمال وفلاحى مصر يؤيدون الرئيس السيسى.

وشدد عبدالمنعم الجمل، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين، على ضرورة مشاركة الجميع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الإنجازات التى تحققت بفضل القيادة السياسية، والتى تمثلت فى خلق فرص عمل وتحسين أوضاع العمال.

ونبّه مجدى البدوى، أمين العمال والفلاحين بمحافظة القاهرة، إلى أهمية الزيادات المستمرة فى الرواتب خلال عهد الرئيس السيسى، والتى تكررت ٧ مرات متتالية، وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة أموال التأمينات. وسلط النائب أحمد الشرانى، أمين العمال والفلاحين فى الجيزة، الضوء على مشروع «مستقبل مصر» لزراعة مليون ونصف المليون فدان، وأهميته فى توسيع الرقعة الزراعية للبلاد. أما عباس صابر، أمين العمال والفلاحين فى القليوبية، فشدد على أهمية إجراءات الحماية الاجتماعية للعمال والفلاحين فى عهد الرئيس السيسى، واصفًا إياها بأنها غير مسبوقة، خاصة أنها تتزامن مع اهتمام الدولة بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان.

حبيب المصريين

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان «حبيب المصريين».

وأكد «ضيف الله» أن تأييد الرئيس السيسى، خلال الانتخابات المقبلة، يأتى دعمًا لمسيرة الإنجازات والتنمية التى تشهدها البلاد، داعيا أهالى محافظة الإسكندرية للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الوشيك والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع فى الأيام المحددة للانتخابات.

المؤتمر.. لقاءات فى الصعيد وسيناء.. وتدريب الشباب على مساعدة الناخبين

أعلن حزب «المؤتمر»، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عن عقد أول مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء المقبل، فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال اللواء طارق رسلان، الأمين العام لحزب «المؤتمر»، إن الحزب سيركز على عقد مؤتمراته لدعم الرئيس السيسى فى قرى الصعيد وشمال سيناء، وغيرها من الأماكن البعيدة عن العاصمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «الحزب سيركز جهوده على التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، كما يشارك شبابه الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية فى تيسير توجيه الناخبين إلى مقارهم الانتخابية، من خلال البحث فى قاعدة البيانات بأرقام الهوية الشخصية».

مصر أكتوبر.. تجمع حاشد فى الإسكندرية بمشاركة ممثلى الأحزاب و«تنسيقية الشباب»

تنظم أمانة حزب «مصر أكتوبر» فى الإسكندرية، برئاسة أحمد حلمى، غدًا الأحد، فى المدينة الشبابية بأبوقير، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم تولى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر، الذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، عدد كبير من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميون، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسكندرية. وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، ويجب أن يشاهد العالم مدى عظمة هذا الشعب، من خلال المشاركة الفعالة فى الانتخابات، وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع. وأضافت رئيس «مصر أكتوبر»: «المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حق أصيل لكل مواطن، ويجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع، ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها، وتقف وراء رئيسها لاستكمال باقى المشروعات القومية الكبرى التى شهدتها البلاد». ونبّه أحمد حلمى، أمين حزب «مصر أكتوبر» فى الإسكندرية، إلى أهمية المشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار ذلك «واجبًا وطنيًا»، مشددًا على أن الرئيس السيسى نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية، رغم التحديات التى تواجهها البلاد. وأضاف «حلمى»: «التاريخ سيشهد للرئيس السيسى بأنه طهّر سيناء من الإرهاب، وتاريخه وإنجازاته واضحة، ومن لا يراها فهو حاقد وجاحد، لذا فإن الشعب المصرى بأكمله يقف مع الرئيس قلبًا وقالبًا، لأنه زعيم الأمة العربية بأكملها، ويتدخل دائمًا لحل مشكلات الوطن العربى كله».

الجيل.. زيارات إلى دول أوروبية وإفريقية لشرح إنجازات الرئيس للمصريين فى الخارج

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، إن الحزب وضع خطة للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى منذ فتح باب التقديم للانتخابات، انقسمت إلى مرحلتين، الأولى داخل مقار الحزب فى المدن والمراكز والمحافظات. وأوضح «الشهابى» أن هذه المرحلة شهدت عقد العديد من الفعاليات والندوات النوعية لتأييد الرئيس السيسى، وصل عددها إلى ٢٥ ندوة وفعالية، بحضور شخصيات مؤثرة فى محيطها وقادرة على الإقناع والحشد. وأضاف «الشهابى» أن المرحلة الثانية تتضمن زيارات لعدد من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية لعقد مؤتمرات مع الجاليات المصرية هناك، بهدف دعم الرئيس ودعوة تلك الجاليات لانتخابه، وتوضيح الإنجازات التى تمت على أرض الواقع. وواصل: «سنشرح طبيعة التحديات التى تواجه الوطن والدولة، وأهمية وجود الرئيس السيسى على رأس الدولة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ البلاد، وسط وجود مخططات شيطانية تستهدف أمنها القومى». وكشف عن أن حزب «الجيل» عقد ٤ مؤتمرات جماهيرية لتأييد الرئيس السيسى حتى الآن، وكان الحضور فيها حاشدًا، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات كانت فى محافظات الجيزة والسويس والغربية وسوهاج. وشدد على استمرار الحزب فى عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسى، لافتًا إلى عقد مؤتمر فى الإسكندرية، اليوم السبت، ومؤتمر آخر فى مدينة المنصورة بالدقهلية، يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجارى، على أن تليهما مؤتمرات أخرى فى القاهرة والجيزة والمنيا وبنى سويف والمنوفية والشرقية وبورسعيد.

الغد.. نقاشات مفتوحة حول «إنجازات ١٠ سنوات» بحضور شخصيات عامة ومواطنين

تتضمن خريطة الدعاية الانتخابية التى وضعها حزب «الغد» لدعم الرئيس السيسى العديد من الفعاليات، من بينها تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية فى مقار الحزب، تتضمن فتح نقاشات موسعة مع شخصيات عامة وأعضاء الحزب والمواطنين الراغبين فى الحضور، لمناقشة الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة بفضل الإدارة الرشيدة التى كانت تعتمد على معالجة الملفات بشكل جذرى. وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن الرئيس السيسى نجح فى إحداث فارق بعدد كبير من الملفات الحيوية، أهمها الصحة والتعليم والإسكان والعشوائيات، وغيرها من الملفات التى طالتها يد التطوير والبناء. وأضاف «موسى»: «الحزب لن يدخر جهدًا فى دعم الرئيس السيسى خلال الانتخابات، وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة واختيار الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة»، مشددًا على أن «الرئيس السيسى اخترق العديد من الملفات الشائكة، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية والصناعية والزراعية». واختتم رئيس حزب «الغد» بقوله: «مستمرون فى عقد كثير من الندوات والمؤتمرات فى الداخل والخارج من أجل دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى».

الأحرار الاشتراكيين.. توعية الناخبين باختيار الأصلح لاستكمال التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

قال طارق درويش، رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، إن الحزب سيبدأ فى عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة فى المحافظات لدعم الرئيس السيسى، على أن تكون البداية بمؤتمر جماهيرى فى الجيزة، ثم تنتقل إلى باقى المحافظات تباعًا.

وأضاف «درويش»: «الحزب أعلن منذ اللحظة الأولى عن دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة، ووضع خطة تحركات لدعمه خلال فترة الدعاية الانتخابية، وتوعية الناخبين بضرورة التركيز على أولويات المرحلة المقبلة واختيار من يصلح لإدارتها». واختتم بقوله: «الحزب وجد فى الرئيس السيسى المنقذ الوحيد للبلاد، والأصلح لاستكمال خُطى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، لأنه نجح بالفعل فى تأسيس الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التى تقوم على دعم مبادئ حقوق الإنسان».