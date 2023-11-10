الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادي بـ"المؤتمر" يُشيد بتبرع حملة المرشح عبد الفتاح السيسي لدعم فلسطين

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

قال الدكتور رضا فرحات، نائب حزب المؤتمر، إن قرار توجيه أموال حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية لدولة فلسطين قرار اعتاد عليه المصريين من الرئيس السيسي في كافة المواقف الصعبة.

وأكد الدكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي تعمل الآن، على طرح استمارات إلكترونية وورقية تحمل البرنامج الرئاسي، ويتم توزيعها على المواطنين بأنحاء الجمهورية".

وتابع:" قيادات الحزب ستتواحد أمام اللجان الانتخابية لمتابعة التصويت".

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