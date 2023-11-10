إسرائيل تُصعّد قصفها لمستشفيات غزة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، قصفه على المستشفيات فى قطاع غزة وذلك فى اليوم الـ35 من العدوان على القطاع المحاصر، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن تل أبيب لا تسعى إلى احتلال أو حكم غزة بعد انتهاء الحرب.

واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى عددًا من المستشفيات فى غزة، من بينها مستشفى الرنتيسى التخصصى للأطفال بشكل مباشر. وأعلنت وزارة الصحة فى غزة عن اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسى للأطفال إثر القصف الإسرائيلى الذى استهدفه.

وقصف جيش الاحتلال بالمدفعية محيط المستشفى بشكل مكثف ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الاحتلال بزعم وجود مقر للمقاومة الفلسطينية فيه.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة فى محيط مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وأشارت إلى أن القصف تسبب بإحداث أضرار جسيمة فى بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، فى محاولة للاحتماء من القصف.

ونقلت الوكالة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، قولها إن قصفًا جويًا إسرائيليًا استهدف محيط مستشفى العودة، ما أدى لإصابة مسعف متطوع وخروج مركبتى إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة.

وذكرت "وفا" أن مديرى المستشفيات فى غزة وشمال غزة، أعلنوا عن أن ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها، موضحة أن المدنيين ناشدوا المجتمع الدولى العمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث كارثة كبرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أشرف القدرة إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات الرنتيسى، والنصر، والعيون، والصحة النفسية، من كل الاتجاهات، وذلك فى أعقاب غارات استهدفت تلك المستشفيات.

وأضاف القدرة أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء أو طعام.