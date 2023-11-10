الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

العالم المصري د.هاني
العالم المصري د.هاني عتيبة

اختارت الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا، العالم المصري د.هاني عتيبة، ليشغل موقع رئيس الكلية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي في منصب رئيس الكلية.
ويعد عتيبة، أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية، في مستشفى جلاسكو الملكي، الذي يصنف باعتباره واحدًا من أكبر كليات الطب على مستوى العالم.
وحصل عتيبة على بكالوريوس الطب في عام 1979، قبل أن يتخصص في أمراض القلب التداخلية، ويشارك في العديد من المؤتمرات العلمية بالعديد من الأبحاث في أمراض القلب الإقفارية، والإدارة التداخلية لمتلازمة الشريان التاجي المتأخرة.

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