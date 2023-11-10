"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى استهداف النازحين الفلسطينيين

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عددا من النازحين الفلسطينيين النازحين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في موجة كبيرة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية"، في عاجل لها، أن الاستهداف كان بشارع صلاح الدين، والذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي خصصته قوات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين من أجل الوصول لجنوب قطاع غزة.

وكانت قد نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا حية من تجدد القصف العنيف لعدد من الأحياء بقطاع غزة، حيث غطت آثار القصف الإسرائيلي سماء القطاع، بشكل لافت للنظر، الأمر الذي قد يسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء في مناطق عدة بالقطاع.