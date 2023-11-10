الكنيسة البيزنطية في مصر تحيي ذكرى 6 من رسل المسيح السبعين

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار الرسل القدّيسين الذين في عداد السبعين أولمباس وروذيون وسوسيبتروس وترسيوس وإرستوس وكوارتوس، الذين ينتمون إلى كنيسة كورنثس. وترسيوس هو الذي كتب الرسالة إلى الرومانيين التي املاها ووقعها بولس رسول الأمم. وارستوس كان خازن المدينة. هيروذيون أو روذيون واولمباس كانا ينتميان إلى كنيسة روما، والرسول بولس يسلّم عليها في آواخر رسالته إلى هذه الكنيسة

كما تحتفل الكنيسة ايضا بتذكار القدّيس الشهيد أورستوس، وكان ارستوس خازن المدينة. هيروذيون او روذيون واولمباس كانا ينتميان إلى كنيسة روما، والرسول بولس يسلّم عليها في آواخر رسالته إلى هذه الكنيسة.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ لِعطش الرّب يسوع المسيح الرُّوحي هدفٌ: فَعَطَشه هو رغبةٌ قويّة في الحبّ تجاهنا تبقى إلى أن نصير شهودًا لهذا الحبّ في يوم الدينونة. لأنّ المختارين الذين سيكونون فرح الرّب يسوع وسعادته في الأبديّة لا يزال جزء منهم هنا على الأرض، ومن بعدنا، سيكون هناك الكثيرون منهم حتّى اليوم الأخير. إنّ عطشه الشديد هو بأن يملكنا جميعًا فيه من أجل فرحه الكبير. هذا أقلّه ما يبدو لي الأمر عليه.

بصفته الربّ، فهو النعيم الكامل والفرح اللامتناهي الذي لا يزيد ولا ينقص... لكنّ الإيمان يعلّمنا أنّه بطبيعته الإنسانيّة، أراد أن يتحمّل آلامه ويعاني الأوجاع من كلّ نوع ويموت من أجل محبّته لنا ومن أجل فرحنا الأبدي... وبما أنّه رأسنا، فإنّ الرّب يسوع المسيح مُمَجَّدٌ ولن يعاني الآلام بعد اليوم؛ لكن بما أنّه أيضًا الجسد الذي يجمع كلّ أعضائه، فهو ليس بعد ممجّدًا وممتنعًا على الألم بالكامل. لذا، فهو ما زال يختبر هذه الرغبة وهذا العطش اللذين شعر بهما على الصليب ، واللذين كانا فيه منذ الأزليّة، كما يبدو لي. هذا ما هو الأمر عليه الآن وما سيبقى عليه إلى أن تدخل آخر نفس مخلَّصة في نعيمه.

أجل، بقدر ما في الربّ من رحمة وشفقة، بقدر ما فيه هذه الرغبة وهذا العطش. وبفضل هذه الرغبة التي في الرّب يسوع المسيح، نحن أيضًا نتوق إليه، وإلاّ لما وصلت أي نفسٍ إلى السماء. هذه الرغبة وهذا العطش ينبعان من طيبة الله اللامتناهية، كما رحمته...؛ وهذا العطش سيظلّ فيه، طالما نحن بحاجة إليه، جاذبًا إيّانا نحو نعيمه.