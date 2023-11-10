أبوسليم الليبي يحدد موعد وصوله إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

حدد مسئولوه نادي أبوسليم الليبي، موعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، فيكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واستقر مسئولوه النادي الليبي، على التواجد بالقاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري، ثم التوجه مباشرة إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق، قبل مواجهة الزمالك بالمسابقة القارية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفيدرالية

ويستهل فريق أبوسليم الليبي مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2024/2023)، بمواجهة صعبة للغاية أمام الزمالك، مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة القارية.

ويقع الفريق الليبي في المجموعة الثانية والتي تضم كلا من الزمالك وساجرادا الأنجولي وسوار الغينى.

طاقم حكام مباراة أبوسليم الليبي والزمالك بمجموعات الكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، طاقم تحكيم مواجهة بطل ليبيا والفارس الأبيض، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويقود مباراة أبوسيلم الليبي والزمالك، طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي حكم مساعد أول، وأيمن إسماعيل حكم مساعد ثان، على أن يتولى صادق السالمي مهمة الحكم الرابع.

واختار «كاف» الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبدالله العشيري.